Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской. Об этом сообщается в материалах на сайте Госзакупок.

Согласно информации, в рамках конкурса стоит задача по поставке, установке и пуско-наладке автоматизированной информационной системы парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на пересечении улицы Варварской и улицы Ковалихинской города Нижнего Новгорода.

Заказчиком выступает департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 494 тысячи рублей.

Начало подачи конкурсных заявок намечено на 3 июля, окончание на 24 июля, процедура по выбору победителя состоится 31 июля 2017 года.