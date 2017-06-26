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Бизнес

Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской

01 июля 2017 10:55  [65] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Горадминистрация объявила конкурс на поставку и установку автоматизированной системы парковок на ул. Ковалихинской-Варварской. Об этом сообщается в материалах на сайте Госзакупок.

Согласно информации, в рамках конкурса стоит задача по поставке, установке и пуско-наладке автоматизированной информационной системы парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на пересечении улицы Варварской и улицы Ковалихинской города Нижнего Новгорода.

Заказчиком выступает департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 494 тысячи рублей.

Начало подачи конкурсных заявок намечено на 3 июля, окончание на 24 июля, процедура по выбору победителя состоится 31 июля 2017 года.

Напомним, что в мае 2017 года сообщалось о намерениях администрации Нижнего Новгорода создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина

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Теги:
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