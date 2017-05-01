Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.

Согласно информации, это будет платная муниципальная парковка закрытого типа у дома №115а по проспекту Гагарина рядом с клинической больницей №4.

Вместимость парковки составит от 45 до 50 машиномест.

Дата ввода парковки в эксплуатацию пока не сообщается. Также не известно, какие тарифы на размещение автомобилей будут на ней действовать.