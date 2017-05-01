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Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.
Согласно информации, это будет платная муниципальная парковка закрытого типа у дома №115а по проспекту Гагарина рядом с клинической больницей №4.
Вместимость парковки составит от 45 до 50 машиномест.
Дата ввода парковки в эксплуатацию пока не сообщается. Также не известно, какие тарифы на размещение автомобилей будут на ней действовать.
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