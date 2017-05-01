Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
02 мая 2017 10:20  [129] Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина
02 мая 2017 09:43  [96] Нижегородские синоптики прогнозируют сохранение теплой погоды в течение дня 2 мая
02 мая 2017 09:15  [79] "Игры победителей" среди перенесших онкозаболевания детей пройдут в Нижегородской области с 5 по 7 мая
01 мая 2017 16:10  [1100] Монстрация прошла в Нижнем Новгороде
01 мая 2017 13:19  [170] Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу 1 мая
29 апреля 2017 19:00  [234] Сотрудники кинокомпании "Союза Маринс Групп" по традиции приняли участие в общегородском субботнике в Нижнем Новгороде
29 апреля 2017 16:50  [283] "Надеюсь, что в Год экологии Нижегородская область сможет внедрить институт регоператора по ТКО", - Андрей Лебедев
29 апреля 2017 16:12  [312] Руководство нижегородского ЦУМа ожидает появления на свет питонов-альбиносов в имеющемся в ТЦ террариуме
29 апреля 2017 13:38  [301] "Думаю, что участников субботника в Нижнем Новгороде окажется больше заявленного", - Сергей Белов
28 апреля 2017 18:01  [269] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев решил выделить средства на приобретение костюмов для ансамбля "Ясынка"
Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина

02 мая 2017 10:20  [129] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать платную муниципальную парковку на проспекте Гагарина. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.

Согласно информации, это будет платная муниципальная парковка закрытого типа у дома №115а по проспекту Гагарина рядом с клинической больницей №4.

Вместимость парковки составит от 45 до 50 машиномест.

Дата ввода парковки в эксплуатацию пока не сообщается. Также не известно, какие тарифы на размещение автомобилей будут на ней действовать.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph