Нижегородская администрация обновила свою часть совета директоров ОАО "Теплоэнерго" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация обновила свою часть совета директоров ОАО "Теплоэнерго". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил первый заместитель главы горадминистрации Сергей Миронов 4 июля.



В январе 2017 года депутатский состав совета директоров "Теплоэнерго" был переизбран в полном составе. В июле и.о. нижегородского сити-менеджера утвердил членов совета от мэрии.



Из предыдущего состава в совет вошел только Сергей Миронов. Среди новых членов: замглавы горадминистрации Ирина Кудрявцева, директор правового департамента Светлана Киселева и директор департамента жилья Павел Марков. Напомним, что от Гордумы в совет директоров "Теплоэнерго" входят Андрей Дранишников, Алексей Гойхман, Александр Котельников и Марк Фельдман.



Кроме того, на утверждении у главы администрации находятся кандидатуры в советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал", ОАО "Подписные издания", АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству" и ООО "Парк Приокский".



В "Водоканал" рассматриваются кандидатуры его гендиректора Александра Прохорчева, а также вышеназванных Миронова, Кудрявцевой и Маркова. В "Парк Приокский" - директора департамента экономического развития Ирины Семашко, директора департамента культуры Натальи Сухановой, зампредседателя КУГИ и ЗР Виталия Щеголева и Сергея Миронова.



В свою очередь, в совет директоров АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству Нижнего Новгорода" предлагаются замглавы горадминистрации Анатолий Молев, директор департамента строительства Юрий Щеголев, его заместитель Артем Каразанов и директор АО Игорь Матвеенко.



В ОАО "Подписные издания" от администрации предлагаются директор "Подписных изданий" Ольга Квашнина, замначальника управления муниципальной собственности КУГИ и ЗР Сергей Родионов, главный специалист отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Нижегородского района Виктор Рогожин, начальник нагорного районного отдела КУГИ и ЗР Василий Судденок, начальник управления приватизации КУГИ горадминистрации Ирина Калентьева.



Напомним, что в январе 2017 года в состав совета директоров "Подписных изданий" заявился только депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев. В июне 2017 года он выразил желание покинуть совет, однако депутаты его отставку по собственному желанию не приняли.



В феврале 2016 года сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода рассматривает возможность ликвидации ОАО "Подписные издания".