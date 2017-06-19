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Политика

Дума Нижнего Новгорода отказалась вывести Евгения Лазарева из совета директоров ОАО "Подписные издания"

21 июня 2017 14:59  [280] Политика
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода отказалась отменять решение по избранию депутата от КПРФ Евгения Лазарева в члены совета директоров ОАО "Подписные издания". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 21 июня 2017 года.

Напомним, в январе 2017 года руководитель фракции "Единая Россия" Елизавета Солонченко сообщила, что ЕР не будет выдвигать кандидатуры в ОАО "Подписные издания". От других партий в состав совета заявился только Лазарев. Его кандидатуру тогда поддержали 34 из 39 присутствующих коллег-депутатов.

Как пояснил Евгений Лазарев, нахождение депутата в совете директоров муниципальной организации порождает конфликт интересов, в связи с чем он и принял решение выйти из совета. Ранее Лазарев заявлял схожую позицию по назначению депутатов на посты руководителей муниципальных предприятий.

Депутат Андрей Дранишников ("Единая Россия") подчеркнул, что хотел бы услышать отчет по деятельности ОАО "Подписные издания" от его единственного члена от Думы Евгения Лазарева. Лазарев на это ответил, что отчитываться не за что, так как с момента его выдвижения заседания совета директоров не было.

В итоге депутаты не стали принимать самоотвод своего коллеги: решение Лазарева поддержали пятеро, против выступили десять, 24 не голосовали.

Как заявил НИА "Нижний Новгород" Евгений Лазарев, такое решение депутатов - "явная глупость и часть большой проблемы, которая есть в Гордуме".

"Вообще в любое хозяйственное общество должно быть избрано как минимум четыре члена совета директоров от Гордумы. Мы и так уже нарушили наше положение, избрав в свое время только меня в состав совета. На мой взгляд, решение Гордумы вообще не нужно, поскольку я взял самоотвод. И я не понимаю, почему мы по этому вопросу проводим формальные голосования", - добавил он.

В феврале 2016 года сообщалось, что Дума рассматривает возможность ликвидации ОАО "Подписные издания".

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