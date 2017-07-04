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Экономика

Нижегородский КУГИ судится с УФАС по выбору посредника для приватизации имущества

04 июля 2017 14:43  [87] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд назначил заседание по иску комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) нижегородской администрации к УФАС по делу о выборе посредника для приватизации имущества. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

17 апреля 2017 года АО "Российский аукционный дом" победило в конкурсе по отбору посредника. 21 апреля УФАС по Нижегородской области выдало предписание об аннулировании итогов конкурса в связи – по мнению УФАС, администрация нарушила ч. 1 ст. 15 ФЗ№ 135 "О защите конкуренции" (ст. 15 – "Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов местного самоуправления").

В конце мая 2017 года суд принял к производству иск КУГИ, оспаривающего предписание УФАС. Предварительное судебное заседание состоялось 28 июня 2017 года. Основное заседание назначено на 17 августа 2017 года. В качестве третьих лиц привлечены АО "Российский Аукционный дом" и ООО "Экспертные системы".

Как пояснила НИА "Нижний Новгород" председатель КУГИ Валентина Никулина, назначение нового конкурса по определению посредника для приватизации муниципального имущества в связи с судебными тяжбами пока откладывается на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что победитель торгов будет продавать муниципальное имущество на аукционе и посредством публичного предложения. Он же будет определять стоимость объектов. Сумма вознаграждения для коммерческой организации за проведенную работу определена в размере 3% от итоговой цены объекта, эти расходы лягут на покупателя.

Проектом договора также определено, что все затраты по продаже имущества будет нести коммерческая организация, и в случае отказа КУГИ от проведения какого-либо аукциона затраты на подготовку аукциона компенсироваться также не будут.

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