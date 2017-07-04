Экс-руководитель ПФМИЦ Николай Карякин назначен и.о. ректора Нижегородской медакадемии до 4 октября

Николай Карякин
Фото: ПФМИЦ
Экс-руководитель ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" (ПФМИЦ) минздрава России Николай Карякин назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородской медакадемии (НижГМА). Об этом сообщает пресс-служба вуза 4 июля 2017 года.
Карякин назначен по прямому поручению министра здравоохранения России.
Замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении российского минздрава Артём Тарасенко на встрече с представителями коллектива НижГМА 4 июля напомнил, что у предыдущего ректора Бориса Шахова в соответствии с действующим законодательством наступил предельный срок работы.
Напомним также, что в апреле 2017 года кандидатами на должность ректора вуза, утвержденными ученым советом, стали закафедрой физкультуры и спорта Максим Гурьянов, проректор по последипломному образованию и лечебной работе НижГМА Марина Позднякова, начальник учебно-методического управления НижГМА Татьяна Потемина и декан производственной практики вуза Игорь Сметанкин.
Как сообщил НИА "Нижний Новгород" пресс-секретарь НижГМА Алексей Никонов, договор с Николаем Карякиным по исполнению обязанностей ректора заключён до 4 октября 2017 года, как будет развиваться ситуация в дальнейшем – решит учредитель вуза, министерство здравоохранения РФ.
Профессор Борис Шахов, возглавлявший НижГМА с 2007 по 2017 год, продолжит работу в академии.
СПРАВКА:
Николай Николаевич Карякин родился 11 октября 1975 года в Коломне Московской области. В 2000 году окончил Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова по специальности "Лечебное дело". В 2002 году завершил обучение в клинической ординатуре по специальности "Нейрохирургия" в Московском областном клиническом НИИ им. М.Ф. Владимирского; в 2005 году – аспирантуру по этой же специальности. В 2005 году окончил Государственный университет управления (2005) по специальности "Государственное и муниципальное управление".
С 2010 по 2017 год возглавлял ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Минздрава России. С 2011 года – доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФПКВ НижГМА.
Карякин является членом Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области. Опубликовал более 40 научных работ, автор 12 патентов РФ на изобретение.
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