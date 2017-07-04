Пятнадцать семей получили ключи от квартир в нижегородском ЖК "Корабли" 5 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пятнадцать семей получили ключи от квартир в нижегородском ЖК "Корабли" 5 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, сегодня ключи новоселам, купившим квартиры по программе "Жильё для российской семьи", вручил министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров.

Он отметил, что стоимость квадратного метра в микрорайоне – 23 тысячи рублей. "По темпам реализации в России программы "Жилье для российской семьи" наша область занимает второе место среди регионов РФ как по количеству участников, так и по сданным квартирам. Программа реализуется на четырех территориях в Нижегородской области: три комплекса строятся в поселке Новинки (Богородский район) и один – в Нижнем Новгороде", - сказал Сыров.

По данным минстроя, в регионе по программе заключено 2663 договора участия в долевом строительстве на общую площадь 116,1 тыс.кв.м.

Напомним, в марте 2017 года нижегородское правительство включило военных в перечень участников программы "Жилье для российской семьи". Принять участие в программе имеют право 27 категорий граждан. Полный перечень участников размещен на сайте.