Подтопления, остановку трамваев и поваленные деревья принесла непогода в Нижний Новгород 5-6 июля Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подтопления, остановку трамваев и поваленные деревья принесла непогода в Нижний Новгород 5-6 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 6 июля.

Согласно информации, за ночь в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 47 мм осадков, в заречной – 24 мм. По данным на 10.00 6 июля, в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило около 50 обращений от жителей о последствиях дождя: подтоплении проезжей части и дворов, поваленных деревьях. Из-за подтопления рельс в районе улицы Гордеевской было приостановлено движение трамваев №6 и №7, на месте работает водооткачивающая техника. По данным на 11:00 движение трамваев полностью восстановлено.

Откачка воды проводится на проспекте Ленина, в районе улицы Дьяконова, на улицах Чаадаева и Рябцева, на улице Ивлиева, в подземном переходе на площади Лядова и в других местах.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в течение суток местами по Нижегородской области и, в том числе, в Нижнем Новгороде продолжится очень сильный дождь. "Сразу после получения информации о неблагоприятных погодных условиях в районные администрации, департаменты, ресурсоснабжающие предприятия и домоуправляющие компании было разослано предупреждение о возможных нарушениях в работе инфраструктуры", - сообщает горадминистрация.

Напомним, МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с сильными дождями 6 июля.