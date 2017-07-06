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Общество

УГООКН НО признало ажурные конструкции пакгаузов на Стрелке выявленными объектами культурного наследия

06 июля 2017 18:01  [10] Общество
Вид на Стрелку

Вид на Стрелку

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) признало ажурные конструкции пакгаузов на Стрелке выявленными объектами культурного наследия. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила член экспертного совета по сохранению пакгаузов Анна Давыдова 6 июля 2017 года.

Она отметила, что решение было принято управлением госохранкультуры в июне.

Пакгаузы были поставлены на госучет как обладающие признаками ОКН с наименованием "Металлические конструкции павильонов, входивших в состав Главного здания 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года" в конце декабря прошлого года. Теперь, после подтверждения ценности ажурных конструкций, в течение года (к концу июня 2018) должно быть принято решение о включении пакгаузов в единый государственный реестр ОКН на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Напомним, также в июне губернатор Валерий Шанцев принял решение о том, чтобы сохранить металлические конструкции пакгаузов на Стрелке. Для разработки концепции развития Стрелки департамент градостроительного развития области намерен провести международный конкурс.

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