УГООКН НО признало ажурные конструкции пакгаузов на Стрелке выявленными объектами культурного наследия

Вид на Стрелку
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Она отметила, что решение было принято управлением госохранкультуры в июне.
Пакгаузы были поставлены на госучет как обладающие признаками ОКН с наименованием "Металлические конструкции павильонов, входивших в состав Главного здания 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года" в конце декабря прошлого года. Теперь, после подтверждения ценности ажурных конструкций, в течение года (к концу июня 2018) должно быть принято решение о включении пакгаузов в единый государственный реестр ОКН на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Напомним, также в июне губернатор Валерий Шанцев принял решение о том, чтобы сохранить металлические конструкции пакгаузов на Стрелке. Для разработки концепции развития Стрелки департамент градостроительного развития области намерен провести международный конкурс.
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