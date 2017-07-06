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Общество

Участники фестиваля "МамаслетНН" в Нижнем Новгороде смогут бесплатно посетить "Ручной зоопарк" в Сормовском парке

07 июля 2017 11:17  [71] Общество

Фото: страница фестиваля "Вконтакте"

Участники городского семейного фестиваля "МамаслетНН" в Нижнем Новгороде смогут бесплатно посетить "Ручной зоопарк" 8 и 9 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Маринс-Групп".

В дни проведения фестиваля контактный зоопарк из ЦУМа будет представлен на одной из тематических площадок фестиваля в Сормовском парке.

"В вольерах под открытым небом разместятся более 30 питомцев, которых под присмотром сотрудников зоопарка каждый желающий сможет покормить и подержать на руках. Для любителей фотографии также будет организована специальная творческая зона, где они смогут сделать профессиональные снимки с экзотическими животными совершенно бесплатно", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, за два года работы контактного зоопарка на пятом этаже ЦУМа его посетили несколько тысяч нижегородцев и гостей города. "Все обитатели контактного зоопарка постоянно проходят тщательный санитарный осмотр и совершенно безопасны для людей", - отмечает пресс-служба.

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