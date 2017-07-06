День металлурга
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
07 июля 2017 12:11  [26] Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля
07 июля 2017 11:41  [63] Нижегородский школьник предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков
07 июля 2017 10:43  [105] Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из-за пожара в доме в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
07 июля 2017 10:26  [96] Полиция Крыма задержала подозреваемого в ограблении 18-летнего жителя Нижнего Новгорода
07 июля 2017 10:13  [113] Водитель автомобиля погиб при наезде на ограждение в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля
06 июля 2017 17:32  [403] Семь членов ОПГ "экстрасенсов" получили условные сроки за мошенничество на 46 млн рублей в Нижнем Новгороде
06 июля 2017 16:09  [225] Молодой нижегородец предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата из-за сигареты
06 июля 2017 15:51  [135] Три человека были госпитализированы после пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 июля
06 июля 2017 15:33  [347] Руководители нижегородской автотранспортной компании подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 29 млн рублей
06 июля 2017 15:15  [2752] Оползень перекрыл дорогу в центре Нижнего Новгорода 6 июля
Происшествия

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля

07 июля 2017 12:11  [26] Происшествия
Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, после затяжного ливня, на объекте произошло обрушение бетонных перекрытий вместе с асфальтом. Обрушилась пешеходная часть моста. Как сообщают очевидцы, ещё некоторое время после ЧП автомобили продолжали движение по мосту.

На данный момент движение по мосту перекрыто, проезд загорожен. Разрушенный мост находится в районе нижегородского радиорынка "Герц" (ул. Композитора Касьянова).

Как сообщили в региональных управлениях МЧС и ГИБДД, информации об обрушении моста по данным на утро 7 июля в ведомства не поступало. Никаких происшествий, связанных с обрушением, также зарегистрировано не было.

Напомним, что в результате ливней 6 июля в центре Нижнего Новгорода произошёл оползень на Зеленском съезде. Движение по съезду в обе стороны было перекрыто.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Водоканал
Фотофакт
Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде06 июля 2017Оползень перекрыл движение по Зеленскому съезду в Нижнем Новгороде

Дмитрий Митрохин

Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph