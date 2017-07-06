Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля Происшествия

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Автомобильный мост через реку Старка частично обрушился в мкр. Кузнечиха в Нижнем Новгороде 6 июля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.



По предварительной информации, после затяжного ливня, на объекте произошло обрушение бетонных перекрытий вместе с асфальтом. Обрушилась пешеходная часть моста. Как сообщают очевидцы, ещё некоторое время после ЧП автомобили продолжали движение по мосту.

На данный момент движение по мосту перекрыто, проезд загорожен. Разрушенный мост находится в районе нижегородского радиорынка "Герц" (ул. Композитора Касьянова).

Как сообщили в региональных управлениях МЧС и ГИБДД, информации об обрушении моста по данным на утро 7 июля в ведомства не поступало. Никаких происшествий, связанных с обрушением, также зарегистрировано не было.

Напомним, что в результате ливней 6 июля в центре Нижнего Новгорода произошёл оползень на Зеленском съезде. Движение по съезду в обе стороны было перекрыто.