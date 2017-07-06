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Общество

Прием заявок на конкурс по формированию Общественной палаты стартовал в Нижнем Новгороде 7 июля

07 июля 2017 12:25  [119] Общество
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прием заявок на участие в конкурсе по формированию Общественной палаты города Нижнего Новгорода начался 7 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы.

В состав конкурсной комиссии вошли: председатель нижегородской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Марина Александрова, депутат городской Думы Ольга Балакина, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров, исполнительный директор Нижегородской Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций "Служение" Евгения Верба, профессор ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" Татьяна Виноградова, заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов, депутат городской Думы Евгений Лазарев, директор ООО "Деловой квартал-Нижний Новгород" Светлана Юзанова, заместитель декана по международному сотрудничеству ННГУ им.Н.И.Лобачевского" Сергей Судьин, депутат городской Думы Василий Пушкин.

Электронная форма заявки размещена на сайте Думы.

Напомним, что 21 июня 2017 года Гордума согласовала создание Общественной палаты. Срок полномочий палаты – два года, численность – 33 человека. Нижегородцы смогут стать кандидатами в члены Общественной палаты, приняв участие в конкурсе в порядке самовыдвижения без сбора подписей. Их избранию будут предшествовать открытые дебаты и презентация.

Предполагается, что кандидаты будут определены на форуме "Активный Нижний", который состоится в августе, а в сентябре ожидается её первое заседание. Общественная палата будет считаться сформированной, если в её состав по итогам конкурса войдут более половины от установленного положением числа членов.

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