ООО "Престиж" получило право на ремонт подземного перехода около Московского вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Престиж" получило право на ремонт подземного перехода около Московского вокзала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



20 июня 2017 года горадминистрация объявила электронный аукцион на ремонт подземного пешеходного перехода на площади Революции. Аукцион должен был состояться 10 июля, однако к 6 июля – моменту окончания подачи заявок – ООО "Престиж" оказалось единственным участником, допущенным до участия в аукционе. В связи с этим "Престиж" был признан победителем.



Напомним, что начальная цена контракта составляла 30,74 млн рублей. Источник финансирования: муниципальный дорожный фонд и бюджет Нижнего Новгорода на 2017 год. Срок выполнения работы – до 30 ноября 2017 года.



СПРАВКА:

ООО "Престиж" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в апреле 2016 года. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директор и учредитель организации – Нарек Багдасарян. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.