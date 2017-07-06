Нижегородский ФК "Олимпиец" сыграл вничью в стартовом матче первенства ФНЛ Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ФК "Олимпиец" сыграл вничью в стартовом матче первенства ФНЛ 8 июля 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

В первом туре первенства ФНЛ сезона 2017/18 "Олимпиец" разошелся миром с курским "Авангардом " 2-2.

Отметим, что по ходу мачте нижегородцы уступали 0-2, но сумели спасти игру. Голами в составе "Олимпийца" отметились Радик Хайруллов, забивший на 45 минуте и Тимур Аюпов, который отличился на 87 минуте и принес хозяевам ничью.

Добавим, что встреча прошла в Дзержинске на стадионе "Химик", где "Олимпиец" будет проводить все свои домашние матчи.

Напомним, что перед началом нового сезона в ФНЛ ФК "Олимпиец" заключил контракты с пятью футболистами.