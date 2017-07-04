Нижегородский ФК "Олимпиец" заключил контракты с пятью футболистами Спорт

Нижегородский ФК Олимпиец заключил контракты с пятью футболистами Фото: ФК Олимпиец

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский ФК "Олимпиец" заключил контракты с пятью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба 4 июля 2017 года.



Состав нижегородцев пополнили защитники Кирилл Маляров, Ирек Ганиев и Радик Хайруллов, полузащитник Александр Панцырев и форвард Виктор Карпухин.



Отметим, что один из них ранее уже выступал в Нижнем Новгороде – Кирилл Маляров защищал цвета "Волги" в сезонах 2014/15 и 2015/16. Прошлым летом защитник заключил контракт со столичным "Динамо", но не провёл за основной состав бело-голубых ни одного матча и выступал за дубль московской команды - "Динамо-2".



4 июля все новички "Олимпийца" будут представлены на церемонии награждения, которая будет посвящена победе нижегородцев в первенстве ПФЛ сезона 2016/17.



А в эту субботу, 8 июля, "Олимпиец" возьмёт старт в сезоне 2017/18, в котором нижегородский клуб будет выступать в первенстве Футбольной национальной лиги.



Напомним, в первом туре первенства ФНЛ "Олимпиец" примет курский "Авангард". Напомним также, что домашние матчи нижегородцы будут проводить в Дзержинске на стадионе "Химик", так как центральный стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде будет закрыт на реконструкцию с 1 июля до 1 декабря.