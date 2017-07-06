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Культура и отдых

Нижегородская администрация пообещала завершить реставрацию театра "Вера" до конца 2017 года

10 июля 2017 12:12  [132] Культура и отдых
Здание театра Вера

Здание театра Вера

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация пообещала завершить реставрацию театра "Вера" до конца 2017 года. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов после оперативного совещания 10 июля 2017 года.

По его словам, реконструкция театра будет завершена к концу 2017 года (по контракту, конечный срок выполнения реставрации – февраль 2018 года, – прим. НИА "Нижний Новгород").

"Торжественное открытие отремонтированного здания детского театра запланировано на I квартал 2018 года. Сейчас готовность объекта составляет порядка 50%", - рассказал Сергей Миронов.

Напомним, что в апреле 2017 года ООО "Прогресс-Бор" получило право на выполнение работ по реконструкции театра "Вера" за 214,7 млн рублей.

Также напомним, что проектировщики предлагают видоизменить фасад здания. По их задумке он будет выполнен в виде сказочного леса. Зрительный зал будет расширен, увеличится число посадочных мест и ширина сцены. В обновленном театре предусмотрены зрительные места и туалеты для людей с ограниченными возможностями. В декабре 2016 года сообщалось, что общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей.

Реконструкция здания началась в 2013 году, а уже в 2014 году - ее приостановили. 15 октября 2014 года Гордума по предложению регионального правительства приняла здание театра из областной собственности в муниципальную в стадии реконструкции. При этом ранее планировалось, что здание перейдет на баланс Нижнего Новгорода только после завершения его реконструкции.

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