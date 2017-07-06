Техническим директором Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде назначен Александр Пиголицын Общество

Техническим директором – главным инженером Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" назначен Александр Пиголицын. Об этом сообщает пресс-служба компании 10 июля 2017 года.

"Александр Пиголицин в энергетике работает с 2000 года, на Сормовской ТЭЦ – с 2001 года, где прошел путь от машиниста-обходчика по котельному оборудованию до заместителя технического директора станции", - сообщается в пресс-релизе.

СПРАВКА:

Александр Владимирович Пиголицын родился в 1978 году. В 2001 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева по специальности атомные электрические станции и установки, в 2007 году – Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности менеджмент организации.

Сормовская ТЭЦ расположена в г.Нижнем Новгороде. Установленная электрическая мощность станции – 350 МВт, установленная тепловая мощность – 646 Гкал/ч.