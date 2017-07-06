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Общество

Нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн "Бурнаковский" до 2021 года

10 июля 2017 14:36  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация рассчитывает построить школу в мкрн Бурнаковский до 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявил директор департамента строительства горадминистрации Юрий Щеголев после оперативного совещания 10 июля.

По его словам, в федеральной программе по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях окончание строительства школы на "Бурнаковке" обозначено 2021 годом.

"Микрорайон новый, и мы понимаем, что желательно эту школу построить раньше. Земельный участок для этого в микрорайоне есть, но часть его находится в санитарной зоне Сормовской ТЭЦ. Сейчас серьёзно занимаемся этим вопросом", - рассказал Юрий Щеголев.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует начать строительство трёх школ в 2018 году.

Напомним также, что в июне 2017 года начато строительство детсада в мкрн "Бурнаковский". Новый детский сад на 300 мест должен начать свою работу в декабре 2018 года.

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