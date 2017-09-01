Новые муниципальные автобусы вышли на маршруты в Нижнем Новгороде 1 сентября Общество

Сергей Белов в диспетчерской службе НПАТ Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Новые муниципальные автобусы вышли на маршруты в Нижнем Новгороде 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

На городские маршруты вышли 100 новых ЛиАЗов и 50 ПАЗов "Вектор", которые поступили в три муниципальных автопарка в начале августа.

Утром 1 сентября глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверил в центральной диспетчерской службе МП "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт", как изменился интервал движения автобусов на самых востребованных маршрутах. "Накануне на маршруты вышли часть новых автобусов, сегодня – остальные. Задача, которая была поставлена перед департаментом транспорта и связи по увеличению подвижного состава в муниципальных автопарках к началу сентября, выполнена. Если позавчера выход транспорта в НПАП составлял около 320 единиц техники, сегодня это 391 единица. В диспетчерской мне было важно увидеть обстановку на проблемных направлениях. Напряженность, которая была на маршрутах 41, 52, 61, мы сняли. На другие востребованные маршруты также добавили подвижной состав", - сообщил Сергей Белов.

Глава горадминистрации уточнил, что новые автобусы распределены на маршруты, соединяющие микрорайон "Седьмое небо" с Щербинками и Кузнечихой, ЗКПД-4 с Автозаводом и Верхними Печерами, автостанцию "Щербинки" и Московский вокзал, улицу Долгополова и микрорайон Сортировочный, а также ряд других маршрутов, пользующихся популярностью у нижегородцев.

"Теперь у горожан есть больше возможностей воспользоваться своими транспортными картами. Только за один 2017 год мы существенно обновили парк муниципальных автобусов. Сейчас предприятие располагает 380 машинами, возраст которых составляет до трёх лет. Частные перевозчики, участвующие в открытых конкурсах, тоже берут на себя обязательства по обновлению подвижного состава", – добавил Сергей Белов.

Также отмечается, что в департаменте транспорта и связи подготовили специальные стикеры, чтобы пассажиры могли сразу отличить муниципальный автобус ПАЗ "Вектор", на котором действуют проездные, от коммерческого. "В информационный центр департамента поступают от жителей вопросы, как отличить частный маршрут от социального, где можно расплатиться транспортной картой и воспользоваться льготным проездным. Для этого наше предприятие подготовило стикеры. Большой стикер наклеен на лобовое стекло в правом нижнем углу, чтобы пассажир на остановке мог отличить муниципальный маршрут от маршрута частного перевозчика. Также эти информационные таблички размещены на дверях на входе в транспортное средство", - рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта и связи Валерий Лунев.

Напомним, что новые автобусы планировалось распределить на маршруты №41, 52, 61 и 80. Также с 28 июля 2017 года на линии вышли 50 новых полунизкопольных автобусов марки ЛиАЗ, работающих на дизельном топливе.

Как отметил сити-менеджер, общая стоимость техники, поступившей в 2017 году, - порядка 1,3 млрд рублей. 50 единиц техники закуплено за счет средств администрации города при поддержке правительства области, 150 единиц закуплено в лизинг.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко качество работы общественного транспорта взяла под личный контроль. Одним из основных замечаний главы города была проблема соблюдения интервалов движения автобусов по утвержденным маршрутам.