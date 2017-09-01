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Общество

Более 120 тысяч детей пошли в школы в Нижнем Новгороде 1 сентября

01 сентября 2017 17:04  [507] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 тысяч детей пошли в школы в Нижнем Новгороде 1 сентября 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

1 сентября в 166 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Как сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов, принимавший участие в линейке гимназии №2 Канавинского района, всего в городе за парты в этот день сели 122 тысячи детей. Среди них впервые пойдут в школу 14 809 первоклассников. "Особенно радуют сегодня наши первоклассники – они главные герои, такие торжественные и трогательно серьезные. Они еще не до конца понимают, какое интересное путешествие их ждет. Желаю вам, ребята, усидчивости и успехов в учебе, встретить верных друзей и получить бесценный багаж знаний", - обратился к первоклассникам Сергей Белов.

В ходе торжества глава администрации города также побеседовал с учащимися 10 класса, которые продолжат свое обучение в профильном правовом классе, открытом при поддержке следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, всего в регионе 1 сентября за парты сели 316 970 учащихся, в том числе 36 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом.

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