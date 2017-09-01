Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
04 сентября 2017 15:50  [126] Пробки на борском направлении в Нижнем Новгороде сократились почти в 20 раз в выходные дни по данным "Яндекс.Пробки"
04 сентября 2017 14:35  [162] Александр Табачников принял участие в праздновании 60-летия Кстова
04 сентября 2017 14:01  [166] Фестиваль предпринимательских проектов открылся в Нижнем Новгороде
04 сентября 2017 13:22  [1368] Известная нижегородская телеведущая Ирина Вдовина планирует вернуться на телекомпанию "Волга"
04 сентября 2017 13:14  [153] Более 20 сотрудников администрации Канавинского района Нижнего Новгорода станут донорами крови
04 сентября 2017 12:23  [236] "Нижегородский водоканал" перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной на конец сентября
04 сентября 2017 12:07  [222] Нижегородский сити-менеджер заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке
04 сентября 2017 10:40  [312] Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на фестивале "Эко-Берег" 13-17 сентября
03 сентября 2017 22:01  [201] Митинг в честь Дня солидарности в борьбе с террором прошел в Нижнем Новгороде 3 сентября
01 сентября 2017 22:27  [556] Показательные кормления животных прошли в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
Общество

Пользователь ОКН "Дом Вялова" по ул. Рождественской, 42 в Нижнем Новгороде начал ремонт здания

01 сентября 2017 17:47  [286] Общество
ОКН Дом И.Е. Вялова

ОКН Дом И.Е. Вялова

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пользователь памятника архитектуры "Дом Вялова" по ул. Рождественской, 42 в Нижнем Новгороде начал ремонт здания. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона 1 сентября.

Собственником объекта по данным на сентябрь 2017 года является город Нижний Новгород. Пользователем данного объекта стало ООО "РИА-СА". В настоящее время пользователь начал работы по ремонту кровли.

В июне 2017 года управление выдало производителю работ - ООО "ЮниКомПрогресс" разрешение на работы по сохранению данного здания со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Ремонтно-реставрационные работы включают в себя реставрацию фасадов, кровли, усиление фундаментов, внутреннюю отделку помещений. Реставрация здания проводится целиком за счет средств пользователя.

Напомним, что нижегородское правительство передало в муниципальную собственность ОКН "Дом И.Е. Вялова" весной 2017 года. Ранее в здании располагалось одно из отделений ГБУЗ НО "Наркологическая больница".

СПРАВКА:
Памятник ОКН "Дом И.Е. Вялова", расположенный на ул. Рождественской, 42 (литера А), построен в 1840-1842 годах, является памятником архитектуры федерального значения. Земельный участок под строительство куплен купцом Иваном Вяловым. Трехэтажное каменное здание дома с подвалами было спроектировано нижегородским архитектором Антоном Леером в 1840 году. Фасад дома отмечали охватывающие верхние этажи восемь ионических пилястр, поставленных на слегка выступающий ризалитный выступ. Первый этаж разбивался горизонтальными бороздками дощатого руста. Это было одно из последних крупных жилых зданий города эпохи классицизма.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Водоканал
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph