Пользователь ОКН "Дом Вялова" по ул. Рождественской, 42 в Нижнем Новгороде начал ремонт здания Общество

ОКН Дом И.Е. Вялова Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пользователь памятника архитектуры "Дом Вялова" по ул. Рождественской, 42 в Нижнем Новгороде начал ремонт здания. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона 1 сентября.



Собственником объекта по данным на сентябрь 2017 года является город Нижний Новгород. Пользователем данного объекта стало ООО "РИА-СА". В настоящее время пользователь начал работы по ремонту кровли.



В июне 2017 года управление выдало производителю работ - ООО "ЮниКомПрогресс" разрешение на работы по сохранению данного здания со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Ремонтно-реставрационные работы включают в себя реставрацию фасадов, кровли, усиление фундаментов, внутреннюю отделку помещений. Реставрация здания проводится целиком за счет средств пользователя.



Напомним, что нижегородское правительство передало в муниципальную собственность ОКН "Дом И.Е. Вялова" весной 2017 года. Ранее в здании располагалось одно из отделений ГБУЗ НО "Наркологическая больница".



СПРАВКА:

Памятник ОКН "Дом И.Е. Вялова", расположенный на ул. Рождественской, 42 (литера А), построен в 1840-1842 годах, является памятником архитектуры федерального значения. Земельный участок под строительство куплен купцом Иваном Вяловым. Трехэтажное каменное здание дома с подвалами было спроектировано нижегородским архитектором Антоном Леером в 1840 году. Фасад дома отмечали охватывающие верхние этажи восемь ионических пилястр, поставленных на слегка выступающий ризалитный выступ. Первый этаж разбивался горизонтальными бороздками дощатого руста. Это было одно из последних крупных жилых зданий города эпохи классицизма.