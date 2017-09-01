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Политика

Анна Петкогло возглавила штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде

01 сентября 2017 18:10  [385] Политика

Фото: группа ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Анна Петкогло возглавила штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Нижнем Новгороде. Эту информацию она подтвердила НИА "Нижний Новгород" 1 сентября 2017 года.

В группе штаба в соцсети Анна Петкогло представлена как хорошо известная членам штаба. "Редкая акция или мероприятие проходит без неё. Все волонтёры точно с ней взаимодействовали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предыдущий координатор штаба Навального Анна Степанова покинула этот пост 23 августа, а на ее место центральным штабом объявлен конкурс. Степанова тогда уточнила, что уходит по собственному желанию, так как "работа в штабе – это большая нагрузка и не хватает времени на частную жизнь".

Напомним, Алексей Навальный создал движение "Навальный 2018" для того, чтобы заранее подготовиться к сбору подписей на выдвижение кандидатом в президенты России. Чтобы принять участие в выборах, ему необходимо собрать 300 тысяч подписей за один месяц. В Нижнем Новгороде также был создан штаб политика.

Выборы президента должны пройти в марте 2018 года.

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