Жалоба на разлив мазута в Волге поступила в минэкологии региона 1 сентября Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Жалоба на разлив мазута в Волге поступила в минэкологии региона 1 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Текст анонимного обращения содержит информацию о том, что в районе Борского моста ближе к нижегородскому берегу "течет" мазутное пятно. Жалоба также передана в Росприроднадзор региона.

Напомним, что в конце августа 2017 года Росприроднадзор начал проверку информации о токсичных отходах в Дзержинске из фильма Аркадия Мамонтова.