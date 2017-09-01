Жалоба на разлив мазута в Волге поступила в минэкологии региона 1 сентября. Об этом сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
Текст анонимного обращения содержит информацию о том, что в районе Борского моста ближе к нижегородскому берегу "течет" мазутное пятно. Жалоба также передана в Росприроднадзор региона.
Напомним, что в конце августа 2017 года Росприроднадзор начал проверку информации о токсичных отходах в Дзержинске из фильма Аркадия Мамонтова.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+