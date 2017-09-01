Нижегородский сити-менеджер заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов заявил о готовности рассмотреть обращение жителей против строительства в Светлоярском парке. Об этом он заявил после оперативного совещания 4 сентября, отвечая на вопросы журналистов.



Летом 2017 года в департамент градостроительного развития обратилось ООО "Гранд" по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Мокроусова – "общественное питание". Участок предоставлен в аренду организации под строительство бассейна с кафе, против чего и выступает инициативная группа нижегородцев.



После оперативного совещания журналисты поинтересовались у главы администрации, готов ли он рассмотреть обращение жителей с просьбой не менять вид использования участка под дальнейшую застройку.



"Конечно, готов. Я на той неделе еще читал СМИ, разговаривал с главой администрации Сормовского района по этому вопросу. Пока никаких решений не принято, как только документы попадут на стол – будем решать", - отметил Сергей Белов.



Ранее градозащитница Мария Попова сообщала, что 15 августа 2017 года все 49 участников публичных слушаний по вопросу строительства в Светлоярском парке "высказали свое категорическое несогласие с застройкой".