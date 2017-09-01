УФАС возбудило дело в отношении нижегородского минтранса Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Управление федеральной антимонопольной службы России по Нижегородской области возбудило дело в отношении министерства транспорта и автомобильных дорог региона. Об этом сообщается на сайте УФАС 4 сентября 2017 года.



Согласно информации, в антимонопольную службу поступило обращение индивидуальной предпринимательницы. Она пожаловалась на сокращение протяженности маршрута Богородск – Нижний Новгород (маршрутка Т-322) до автовокзала "Щербинки". Ранее он следовал до пл. Жукова. Причем изменения в реестр межмуниципальных маршрутов были внесены уже после проведения конкурса на право перевозок.



Антимонопольная служба усмотрела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и 10 июля 2017 года выдала минтрансу предписание. До 11 августа он должен был изменить запись в реестре, приведя ее в соответствие с предметом конкурса. Предупреждение было проигнорировано. В связи с этим УФАС возбудило дело. Его рассмотрение назначено на 20 сентября 2017 года.