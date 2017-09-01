Монтаж купольного кинотеатра начался на Нижегородской ярмарке Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Монтаж купольного кинотеатра для выставки "Россия – моя история" начался на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 сентября 2017 года.

"Строители приступили к монтажу одного из сложнейших выставочных сооружений ярмарки – купольного кинотеатра! Работы продолжаются не только в стенах ярмарочного дома, но и за его пределами: сейчас оцифрованы все материалы для выставки о нашей области, из них уже более половины "залито" в федеральный мультимедийный проект", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского

Во время выездного совещания на ярмарке генеральный директор ЗАО "СМУ-77" (генеральный подрядчик реставрации) Владимир Молоканов сообщил, что сейчас практически полностью выполнены фасадные работы, отремонтированы стены, заменены окна, на 80% смонтированы системы вентиляций и кондиционирования, готовы новые полы.

"Внутри ярмарки рабочие приступили к делению пространства, чтобы зал обрел форму лабиринта, таким образом, посетители смогут поэтапно узнавать историю России от Рюриковичей до современности", - сказал Молоканов.

По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано свыше двух тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.

Напомним, что в марте 2017 года ЗС НО одобрил изменения в региональный бюджет, предполагающие выделение 141 млн рублей на создание мультимедийного музея в Нижнем Новгороде. Как сообщил министр культуры региона Сергей Горин, средства на проект будут включены в подпрограмму "Наследие" госпрограммы "Развитие культуры". Ежегодно содержание филиала будет стоить облбюджету около 38 млн рублей. Однако, как подчеркнул Горин, часть расходов будет возвращаться в бюджет за счет денег с продажи билетов.

Напомним также, что мультимедийная выставка "Россия – моя история" будет стационарно расположена в здании Нижегородской ярмарки. Открытие выставки запланировано на ноябрь 2017 года.