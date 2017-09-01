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Бизнес

ГК "Мегаполис" выполнит декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

04 сентября 2017 15:12  [385] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ГК "Мегаполис" выполнит декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 1 сентября 2017 года.

Согласно информации, ООО "Группа компаний Мегаполис" (Санкт-Петербург) стало единственным участником соответствующего конкурса. Оно запросило за свои услуги 5 млн 670 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 5 млн 728 тысяч рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода. Подрядчик должен будет украсить город световыми консолями с символикой ЧМ в количестве 150 штук. Консоли будут состоять из двух частей – баннерного полотна на каркасе с подсветкой и светового короба. Размер каждого такого элемента - 3,7*0,74 м.

Напомним, ГК "Мегаполис" выполняла работы по украшению Нижнего Новгорода к Новому году в 2015 и 2016 годах.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "Группа компаний Мегаполис" являются Тагир Хусаинов и Андрей Береговой. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

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