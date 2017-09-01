Администрация Нижнего Новгорода взяла на особый контроль подготовку инфраструктуры к ЧМ-2018 Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода взяла на особый контроль подготовку объектов инфраструктуры к ЧМ-2018. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила 4 сентября 2017 года.

"Сегодня все обязательства, которые муниципалитет взял на себя в рамках подготовки к чемпионату мира, выполняются в срок, а работы ведутся в соответствии с графиком. Однако помимо соблюдения сроков необходимо следить и за качеством работ - они должны соответствовать мировым стандартам", - приводятся в сообщении слова главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова.



Он напомнил, что после проведения чемпионата мира все эти инфраструктурные объекты будут эксплуатироваться горожанами, а построенные спортивные площадки позволят нижегородским спортсменам перейти на более качественный уровень тренировочного процесса.

По словам директора департамента строительства Юрия Щеголева, программа подготовки к чемпионату предусматривает строительство и реконструкцию 11 объектов с общим объемом инвестиций в 13,3 млрд рублей, из которых почти 12 млрд - средства федерального и областного бюджетов, 855 млн - городской казны, а также 598 млн рублей - средства инвестиционной программы ОАО "Нижегородский водоканал".

Как сообщалось ранее, строительство стадиона к чемпионату планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.