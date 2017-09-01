Экспертизу программы развития НГТУ выполнит НКО "СТД" из Санкт-Петербурга Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Экспертизу программы развития Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева выполнит автономная некоммерческая тренинговая организация "СТД" (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 4 сентября 2017 года.



Согласно информации, в конкурсе на право оказания вузу такой услуги, участвовало также ООО "Потенциал" (Москва), однако оно запросило более высокую цену - 12,2 млн рублей при такой же начальной стоимости контракта. "СТД" согласилось выполнить экспертизу за 10 млн рублей. Напомним, речь идет о программе развития НГТУ как опорного университета. Подрядчик также должен будет разработать предложения по повышению эффективности этой программы, рассчитанной до 2021 года. Экспертиза в полном объеме должна быть завершена до 10 февраля 2018 года.



Как сообщалось в апреле 2017 года, НГТУ организует Центр превосходства в рамках проекта создания опорных вузов федерального значения. Отмечалось, что на эти цели университет получит 300 млн рублей. Особая форма организации научно-образовательного процесса будет работать на достижение принципиально новых инновационных продуктов по нескольким направлениям: передовые ядерные технологии, машино- и автомобилестроение, химические технологии, а также разработка радарных систем для применения в разных отраслях.



СПРАВКА:

Проект создания Федеральных опорных университетов предполагает отбор проектов программ развития, направленных на формирование лидирующих университетов в целях социально-экономического развития субъектов РФ, в том числе за счет создания университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов. Разрабатываемый участником конкурса проект программы развития опорного университета должен соответствовать следующим требованиям: длительность программы развития опорного университета – не менее пяти лет, наличие обязательств по софинансированию реализации программы развития опорного университета в объеме не менее 20% объема запрашиваемой субсидии, модернизация образовательной деятельности, модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета, развитие кадрового потенциала, модернизация системы управления университетом, модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, развитие местных сообществ, городской и региональной среды.