Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл московскому "Динамо" со счётом 2:4 Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Евгений Сафонов

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл московскому "Динамо" в домашнем матче. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на матче 4 сентября 2017 года.

Динамовцы открыли счет на старте первого периода - большинство реализовал Андрей Кутейкин, но спустя три минуты нижегородцы смогли ответить тем же - при розыгрыше лишнего игрока точный бросок нанес Ренат Мамашев. Ещё до конца первого периода торпедовцы смогли выйти вперед - свою первую шайбу за "Торпедо" забросил Томаш Кундратек.

Во втором периоде динамовцы смогли перевернуть ход матча. Причем на это им потребовалось меньше 10 минут. Сначала отличился экс-нижегородец Хиетанен, потом москвичей вывел вперёд Даниил Тарасов. Но самую обидную шайбу нижегородцы пропустили от Дастина Бойда, который завершил розыгрыш лишнего всего за одну секунды до сирены.

В третьем периоде "Торпедо" пыталось пойти на штурм, но Даугавиньш не реализовал выгодный момент и после этого нижегородцы уже не смогли в себе найти сил, чтобы продолжить активные действия.

Состав "Торпедо": Лисутин; Мамашев - Григорьев, Столяров - Галузин - Паршин; Баранцев - Кундратек, Еглич - Дугин - Даугавиньш; Курбатов - Шуленин, Лазарев - Мозер - Грачёв; Потапов - Фактуллин, Веряев - Костицын - Кулёмин.

"Можно сказать, что мы полностью проиграли матч "Динамо". Нельзя сказать, что нас где-то переиграли, мы сами проиграли, никаких оправданий быть не может. Не могу сказать, что уступили "Динамо" в движении, хуже двигались. Просто часто теряли шайбу, соперники этим пользовались. Мы безобразно играли в средней зоне, допустили большое количество потерь. Чтобы не допустить подобного в следующем матче против "Локомотива", нужно каждому игроку "Торпедо" покопаться в своей игре, понять ошибки, нужно больше двигаться, лучше вести силовую борьбу", - прокомментировал итог матча нападающий ХК "Торпедо" Владимир Галузин.

Напомним, что в предыдущем матче 2 сентября нижегородский ХК "Торпедо" уступил СКА в серии буллитов.