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Общество

Исследования нижегородской Госветслужбы не выявили опасных для человека заболеваний у мертвых синиц

05 сентября 2017 12:09  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Исследования нижегородской Госветслужбы региона не выявили опасных для человека заболеваний у мертвых синиц. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете Госветнадзора Нижегродской области 4 сентября.

Согласно информации, 1 сентября 2017 года в комитет госветнадзора поступила информация о массовой гибели синиц на территории Нижегородского района Нижнего Новгорода возле дома №13 на ул. Рождественская.

Госветслужбой проведен выезд на место обнаружения трупов, отбор материала для лабораторного исследования в ГБУНО "Областная ветеринарная лаборатория".

По результатам лабораторных исследований исключены опасные для человека заболевания "Грипп птиц" и "Орнитоз".

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