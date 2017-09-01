Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов затруднился оценить возможность отставки после приговора по делу об обрушении дома

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Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов затруднился оценить возможность своей отставки после решения суда по делу об обрушении дома. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов после оглашения приговора 5 сентября 2017 года.
Суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина, освободив их от наказания в связи с истечением срока давности.
Журналисты поинтересовались у Белова как может отразиться этот приговор на его дальнейшей муниципальной службе. "Не могу сказать, надо пообщаться с юристами, посмотреть контракт", - отметил он.
Напомним, Белов и Рожкова обвинялись по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) за нерасселение рухнувшего в 2014 году дома.
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