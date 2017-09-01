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Политика

Суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

05 сентября 2017 14:01  [1380] Политика
Надежда Рожкова и Сергей Белов

Надежда Рожкова и Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Об этом передает корреспондент НИА "Нижний Новгород" из зала суда 5 сентября 2017 года.

Напомним, что 5 сентября 2017 года суд начал оглашение приговора Белову и Рожковой. Они обвинялись по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) за нерасселение рухнувшего в 2014 году дома на ул. Самочкина.

В речи судьи говорилось, что суд считает, что вина подсудимых доказана: в частности, показаниями потерпевших и заключением стройтехэкспертизы.

Суд посчитал обоих подсудимых виновными и назначил им штраф в размере 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Кроме того, во внимание были взяты смягчающие обстоятельства – наличие ведомственных наград, действия направленные на заглаживание вреда и хронические заболевания. Отягчающих обстоятельств указано не было.

Приговор оглашался с перерывом в течение пяти часов. В ходе оглашения, в частности, была озвучена позиция дававших показания потерпевших, в число которых попал 151 человек. Также была озвучена информация о гражданских исках. Часть потерпевших просила выплатить им компенсацию морального вреда на суммы от 300 тысяч до четырех млн рублей на семью.

Напомним, гособвинитель просил суд оштрафовать обоих подсудимых на 100 тысяч рублей каждого, а от остального наказания освободить в связи с истечением срока давности.

Напомним также, что Белов в прениях 31 августа выступать не стал. Рожкова повторила, что ей было предоставлено недостаточно времени для подготовки. Адвокат Рожковой Дмитрий Артемьев отметил, что стороне обвинения для предоставления доказательств по делу был предоставлен год, а стороне защиты – один день.

Белов назвал судебный процесс над ним "политическом шоу" и выразил мнение, что данный судебный процесс является "способом политической расправы".

Как сообщалось ранее, уголовное дело, возбужденное в апреле 2014 года, поступило в суд 1 августа 2016 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек.

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