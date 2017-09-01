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Происшествия

Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать решение суда по делу об обрушении дома в Нижнем Новгороде

05 сентября 2017 14:45  [249] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сергей Белов и Надежда Рожкова планируют обжаловать решение Ленинского районного суда Нижнего Новгорода. Об этом они заявили журналистам после заседания суда 5 сентября 2017 года.

Оба подчеркнули, что не согласны с приговором и будут его обжаловать в областном суде.

"Весной прошлого года можно было закрыть дело по истечению срока давности, но я никакой вины за собой не чувствую и буду бороться до конца", - подчеркнул Белов.

Надежда Рожкова, в свою очередь, отметила, что "есть два пути разложить страну. Осудить невиновных и оправдать виноватых".

"Я считаю, что за произошедшее должна отвечать управляющая компания "Зеленый город". Администрация выполнила все необходимые регламентные работы, которые от нее требовались. У меня столько сил и здоровья ушло на расселение жителей в маневренный фонд! Я считаю, что мы можем смело смотреть жителям в глаза", - сказала Рожкова.

Напомним, что суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина.

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