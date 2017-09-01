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Инфляция в Нижегородской области составила 2,6% за восемь месяцев 2017 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата 5 сентября 2017 года.
Согласно информации, по отношению к декабрю 2016 года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1%, непродовольственные товары – также на 1%, услуги - на 6,6 %. Таким образом, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-август 2017 года составил 2,6%.
Напомним, в 2016 году инфляция в Нижегородской области составила 5,4%, в том числе стоимость продуктов питания в среднем возросла на 4,8%. Уровень инфляции на потребительском рынке региона в 2015 году составлял 12,2%. Продукты тогда за год подорожали на 11,5%.
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