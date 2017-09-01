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Общество

Около 60 человек из семи регионов РФ приняли участие в инклюзивном лагере "Я – предприниматель" в Нижегородской области

05 сентября 2017 16:29  [103] Общество
участники инклюзивного лагеря Я - предприниматель

участники инклюзивного лагеря Я - предприниматель

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 60 человек из семи регионов РФ приняли участие в первом Всероссийском инклюзивном лагере "Я – предприниматель", который прошёл в Городецком районе Нижегородской области 4-5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На мастер-класс к участникам приехал глава региона Валерий Шанцев. Губернатор рассказал, что для него значит быть "предпринимателем своей жизни", и как областное правительство поддерживает начинающих бизнесменов. "Когда мы рассматриваем вопрос о поддержке для предпринимателей, которые приходят со своими идеями, мы не делим их на людей с ограниченными возможностями и с неограниченными: бизнес есть бизнес, ведь если ты предлагаешь разумную идею, и она дает хороший эффект, то её обязательно поддержат", - заявил Валерий Шанцев.

По словам организатора проекта Романа Пономаренко, участниками лагеря стали как люди с инвалидностью, так и без неё — всего более 60 человек. Около половины заявок пришло из Нижегородской области, также приехали жители семи регионов страны: Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и других городов. "Среди наших участников есть ребята, которые уже работают в бизнесе, которые развивают социальные проекты. Приехали и те, кто стоит на старте и буквально ждет "попутного ветра", а кто-то просит у нас "волшебного пинка", - рассказал Роман Пономаренко.

Он сообщил, что в лагере организованы тренинги, мастер-классы и встречи с успешными предпринимателями на пяти разных площадках. "Участникам закладывают "зерно предпринимательского мышления", учат продвигать себя как бренд, выступать на публике, работать в социальных сетях и даже формировать свой собственный стиль", - отметил Пономаренко.

Организаторами лагеря выступили Нижегородское региональное общество инвалидов "Ковчег", Фонд социальной и творческой реабилитации "ИРИС" и московская организация РООИ "Перспектива".

Напомним, в 2006 году губернатор Валерий Шанцев подписал комплексную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает компенсации части затрат на приобретенное предпринимателями оборудование, создание сети бизнес-инкубаторов для начинающих бизнесменов, выдачу микрозаймов, обучение начинающих предпринимателей и другие меры поддержки.

Напомним, что в июле 2017 года МАОУ СШ №4 города Бор Нижегородской области стала победителем IV Всероссийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России".

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