Комиссия нижегородской Думы по имуществу одобрила передачу в муниципальную собственность здания интерната на ул. Есенина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Члены комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям проголосовали за передачу в муниципальную собственность здания бывшего интерната на ул. Есенина. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии 5 сентября 2017 года.

После передачи муниципалитету здания, расположенного по адресу Есенина, 39а, планируется, что в ним будет организован детский сад с ясельными группами. Как сообщили депутаты, ремонт здания и организация дошкольного учреждения в нём будут проведены на средства из областного бюджета.

По словам главы города Елизаветы Солонченко, передача здания в собственность города для данных целей необходима, так как в Канавинском и Московском районах до сих пор имеется очерёдность в ясельные группы.

В рамках заседания комиссии депутаты гордумы единогласно проголосовали за передачу объекта. Вопрос вынесен на заседание Гордумы, которое состоится 20 сентября.

Напомним, что в июле 2017 года на совместном заседании комиссий Гордумы по бюджету и по имуществу Елизавета Солонченко сообщила, что городу из областной собственности переданы помещения двух бывших детских домов для создания там садиков. Она также отметила, что на условиях софинансирования с областью муниципалитет в 2017 году направит 54 млн рублей на решение проблемы очередности в детсады, особенно в части ясельных групп.