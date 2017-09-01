ООО "Строй-Инвест" займется благоустройством территории вокруг "Дома Каширина" в Нижнем Новгороде

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ООО "Строй-Инвест" займется благоустройством территории вокруг "Дома Каширина" (Почтовый съезд, 21) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 5 сентября 2017 года.
Согласно информации, компания стала единственным участником аукциона, чья заявка полностью соответствовала необходимым требованиям. За свои услуги она запросила 2 млн 87 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 2 млн 98 тысяч рублей. Подрядчик должен выполнить работы в течение 40 дней после заключения договора. Ему предстоит благоустроить территорию вокруг комплекса зданий, в частности заменить тротуар, установить новое освещение, выполнить озеленение и предусмотреть доступность объекта для инвалидов.
Напомним, заказчиком выступает МБУК "Государственный музей А.М.Горького". Средства на исполнение заказа выделены из областного бюджета Нижегородской области в рамках адресной инвестиционной программы на 2016-2018 годы "Развитие культуры Нижегородской области".
Напомним также, что правительство Нижегородской области в июне 2017 года сообщало о намерении выделить из облбюджета 40 млн рублей на реставрацию музеев Горького.
СПРАВКА:
Учредителем ООО "Строй-Инвест" является Никита Борисов. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Среди видов деятельности значится строительство зданий, земляные, монтажные работы, столярные, плотничные, штукатурные и др. работы.
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