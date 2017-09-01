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Экономика

"СУ-620" заявило о выплате 60% задолженности по зарплатам строителям метро в Нижнем Новгороде

05 сентября 2017 18:32  [123] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"СУ-620" выплатило 60% задолженности по зарплатам строителям метро в Нижнем Новгороде. Об этом генеральный директор ООО "Управление промышленными предприятиями "Управление строительства-620"(подрядчик по строительству станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде) Владислав Костенко сообщил НИА "Нижний Новгород" 5 сентября 2017 года.

По его словам, до 15 сентября задолженность будет погашена полностью. При этом, как сообщили агентству в региональной госинспекции труда, ведомство выдало компании предписание погасить задолженность до 29 сентября. Раньше этого срока проверки проводиться не будут.

Напомним, в конце августа "СУ-620" обещало погасить долги по зарплате до 5 сентября. Размер задолженности на тот момент составлял 50 млн рублей. Владислав Костенко сообщил, что задолженность по заработной плате возникла на предприятии в связи с приобретением оборудования.

Напомним также, что 29 августа, по информации госинспекции труда, часть штата "СУ-620" приостановила работу из-за невыплаты зарплат. Срок задолженности составил около полутора месяцев.

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