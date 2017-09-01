Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
06 сентября 2017 13:12  [38] Экофестиваль "ЭкоДзерФест" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 8 и 9 сентября 2017 года
06 сентября 2017 12:40  [68] Нижегородская администрация утвердила перечень школ для установки системы централизованного оповещения населения
05 сентября 2017 18:35  [94] Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко
05 сентября 2017 17:49  [253] Работы по благоустройству начались на ул. Б.Покровской и на Мещерском озере в Нижнем Новгороде 5 сентября
05 сентября 2017 17:48  [179] Спикер нижегородского парламента Евгений Лебедев принял экзамен у выпускников "Высшей школы государственного управления"
05 сентября 2017 17:26  [415] ООО "Строй-Инвест" займется благоустройством территории вокруг "Дома Каширина" в Нижнем Новгороде
05 сентября 2017 16:58  [214] Комиссия нижегородской Думы по имуществу одобрила передачу в муниципальную собственность здания интерната на ул. Есенина
05 сентября 2017 16:29  [161] Около 60 человек из семи регионов РФ приняли участие в инклюзивном лагере "Я – предприниматель" в Нижегородской области
05 сентября 2017 12:25  [233] Ремонт Театральной лестницы начался в Нижнем Новгороде раньше официального срока
05 сентября 2017 12:09  [176] Исследования нижегородской Госветслужбы не выявили опасных для человека заболеваний у мертвых синиц
Общество

Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко

05 сентября 2017 18:35  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о перекладке трубопровода было принято летом текущего года после нескольких утечек и двух провалов (на пл. Свободы и на ул. Семашко), произошедших в связи с высоким износом данной водопроводной линии.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту "Нижегородский водоканал" выполнил перекладку водопроводной линии диаметром 400 мм вдоль ул. Семашко от пл. Свободы, д. 1 до ул. Ковалихинская, д. 49. Общая протяженность переложенного участка составила 400 метров.

Как сообщается в пресс-релизе, перекладка водопроводной линии осуществлялась методом "труба в трубу", т.е. внутрь существующей была проложена новая полиэтиленовая труба.

"В последние годы Нижегородский водоканал использует для капитального ремонта полиэтиленовые трубы, поскольку данный материал обладает значительным количеством преимуществ относительно других. Полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы и не теряют своих эксплуатационных характеристик на протяжении пятидесяти и более лет, устойчивы к коррозии, засорам и экологически безопасны. Таким образом, мы можем быть уверены, что жители близлежащих домов будут обеспечены бесперебойным холодным водоснабжением еще долгие годы", - пояснил директор по эксплуатации сетей и сооружений ОАО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков.

Напомним, что к концу сентября "Нижегородский водоканал" планирует завершить работы по реновации коллектора на ул. Горной.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Сормовские зори
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph