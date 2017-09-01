Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт водопровода на ул. Семашко 5 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о перекладке трубопровода было принято летом текущего года после нескольких утечек и двух провалов (на пл. Свободы и на ул. Семашко), произошедших в связи с высоким износом данной водопроводной линии.



В рамках мероприятий по капитальному ремонту "Нижегородский водоканал" выполнил перекладку водопроводной линии диаметром 400 мм вдоль ул. Семашко от пл. Свободы, д. 1 до ул. Ковалихинская, д. 49. Общая протяженность переложенного участка составила 400 метров.

Как сообщается в пресс-релизе, перекладка водопроводной линии осуществлялась методом "труба в трубу", т.е. внутрь существующей была проложена новая полиэтиленовая труба.



"В последние годы Нижегородский водоканал использует для капитального ремонта полиэтиленовые трубы, поскольку данный материал обладает значительным количеством преимуществ относительно других. Полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы и не теряют своих эксплуатационных характеристик на протяжении пятидесяти и более лет, устойчивы к коррозии, засорам и экологически безопасны. Таким образом, мы можем быть уверены, что жители близлежащих домов будут обеспечены бесперебойным холодным водоснабжением еще долгие годы", - пояснил директор по эксплуатации сетей и сооружений ОАО "Нижегородский водоканал" Владимир Шацков.

Напомним, что к концу сентября "Нижегородский водоканал" планирует завершить работы по реновации коллектора на ул. Горной.