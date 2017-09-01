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Общество

"Нижегородский водоканал" перенес окончание благоустройства участка у коллектора на ул.Горной на конец сентября

04 сентября 2017 12:23  [234] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Нижегородский водоканал" планирует завершить благоустройство участка у коллектора на ул.Горной в конце сентября 2017 года. Об этом журналистам сообщил гендиректор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев после оперативного совещания 4 сентября 2017 года.

По его словам, подрядчик приступил к последнему этапу работ по модернизации коллектора после аварии с провалом грунта, произошедшей почти два года назад – в конце сентября 2015 года.

"Сейчас идет обратная засыпка, разрушенная часть отремонтирована в полном объеме и к концу сентября – началу октября будет полностью выполнено благоустройство, возобновлено движение транспорта. Сейчас также будем демонтировать байпасные линии, по которым в период производства работ происходило водоотведение стоков в заречной части города", - рассказал Александр Прохорчев.

Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" намерен завершить благоустройство территории у коллектора на ул.Горной в августе 2017 года.

"Нижегородский водоканал" приостанавливал в марте 2016 года начатые в феврале работы по модернизации коллектора. Тогда сообщалось, что предприятие возобновит работы на объекте после разработки и принятия проектного решения по способу восстановления коллектора.

Провал грунта произошел 25 сентября 2015 года. В ноябре того же года "Водоканал" завершил строительство временной дороги в объезд провала грунта.

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