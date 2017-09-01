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Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста экс-мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову до 10 октября

06 сентября 2017 09:32  [261] Происшествия
Виктор Портнов

Виктор Портнов

Фото: https://dzer.ru/

Суд продлил срок содержания под домашним арестом экс-мэру Дзержинска Нижегородской области Виктору Портнову до 10 октября 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции по Нижегородской области 6 сентября.

Напомним, что 21 июля 2017 года Виктор Портнов был арестован на срок до 10 сентября, 31 июля по апелляции мера пресечения была заменена на домашний арест.

5 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под домашним арестом обвиняемого до 10 октября. Ходатайство было подано "в связи с невозможностью окончить предварительное следствие в срок до 10 сентября".

Напомним, Портнов подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка - 410 тысяч рублей.

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