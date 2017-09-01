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Экономика

Сумма налоговых льгот для резидентов ТОСЭР "Саров" составит около 650 млн рублей в 2018-2020 годах

06 сентября 2017 15:14  [104] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Сумма налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Саров" составит около 650 млн рублей в 2018-2020 годах. Об этом министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила на заседании комитета Законодательного собрания региона по бюджету и налогам 6 сентября 2017 года.

Министр представила членам комитета проект закона, предусматривающий льготы для резидентов ТОСЭР. Документ предполагает, что ставка по налогу на прибыль для них будет составлять 5% вместо 17% в течение пяти налоговых периодов после получения первой прибыли, затем – 10% в течение еще пяти налоговых периодов. Помимо этого, организации будут на десять лет освобождены от налога на имущество.

"Согласно оценке налоговой отдачи от резидентов ТОСЭР, сумма льгот по налогу на прибыль в 2018-2020 годах составит 250 млн рублей в год, по налогу на имущество организаций – около 400 млн рублей", - отметила Сулима.

Члены комитета рекомендовали законопроект к принятию в двух чтениях.

Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.

Фото: сайт ТОСЭР "Саров"

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