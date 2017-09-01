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Общество

Общественная палата Нижнего Новгорода выступила за возврат городу полномочий по генплану

06 сентября 2017 16:32  [140] Общество
Асхат Каюмов

Асхат Каюмов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Общественная палата поддержала предложение о разработке инициативы о возврате Нижнему Новгороду полномочий по генплану. Об этом сообщает корреспондент НИА Нижний Новгород с первого заседания палаты 6 сентября 2017 года.

На заседании, в частности, были обсуждены возможные направления деятельности созданного органа. Так, руководитель экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов предложил провести анализ исполнения генерального плана города. Градозащитница Мария Попова, в свою очередь, заявила о важности возврата от региональной власти муниципальной полномочий по утверждению генплана города.

"Градостроительные полномочия должны быть полностью у муниципалитета", - подчеркнула Попова.

Открытым голосованием членов палаты предложение о разработке законодательной инициативы о возвращении городу вышеназванных полномочий было поддержано.

Напомним, что департамент градостроительного развития Нижегородской области в мае 2017 года высказался о нецелесообразности возвращения муниципалитетам полномочий по утверждению генпланов.

Формирование Общественной палаты состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума "Активный Нижний" на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.

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