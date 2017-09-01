Суд отправил подозреваемых в поджоге ночного клуба в г. Выксе Нижегородской области под домашний арест до 2 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд отправил подозреваемых в поджоге ночного клуба в г. Выксе Нижегородской области под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 6 сентября 2017 года.

Согласно информации, под домашний арест подозреваемые помещены до 2 ноября 2017 года включительно.

Ходатайство об этом с Выксунский городской суд поступило от следователя о делу о поджоге ночного клуба.

Напомним, 2 сентября 2017 года полиция задержала двоих подозреваемых в поджоге кафе в Выксе Нижегородской области. По данным следствия, двое подозреваемых и еще один неустановленный человек, находясь около ночного клуба "Казино", свершили умышленный поджог, чем повредили помещение этого клуба и причинили материальный ущерб собственнику клуба.