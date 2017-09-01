Готовность тепловых сетей в Дзержинске и Кстове составляет около 80% по данным "Т Плюс" на 4 сентября Общество

Готовность тепловых сетей к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в Дзержинске и Кстове Нижегородской области составляет около 80% по данным на 4 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, в настоящее время поставщики отопления и водоснабжения проводят проверку готовности теплопотребляющего оборудования и систем отопления многоквартирных домов, ТСЖ и объектов социальной сферы в Дзержинске и Кстове. По состоянию на 4 сентября подтверждена готовность 79,5% объектов теплопотребления города Дзержинска и 81,5% – города Кстово.

Отмечается, что в период подготовки осуществляется контроль выполнения мероприятий со стороны ТСЖ, управляющих компаний по промывке и опрессовке системы отопления, проверяется наличие тепловой изоляции, проводится ревизия запорной арматуры, осуществляется приемка сопел элеваторных узлов, а также диаметров дроссельных устройств и их опломбировка.

"Главная задача проверок – оценить качество проведенных ремонтных и текущих регламентных работ внутренней системы отопления (ВСО) по подготовке к безаварийной работе в течение ОЗП. Среди лучших по подготовке внутридомовой системы отопления МКД - управляющая компания "ДУК" г. Дзержинск, ООО УК "Гранд-НН" г. Кстово. В числе отстающих по подготовке к ОЗП, среди прочих, в Дзержинске - ТСЖ "Парковая аллея" и ТСЖ "Суворовский"; в Кстове - ТСЖ 4/48, ТСЖ № 8, среди социальных - Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение (школа-интернат), МБОУ ДОД "ДЮЦ "Надежда", ГБОУ СПО "Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова", МБОУ "Вязовская ОШ", МБДОУ д/с №37 с. Запрудное, МБОУ ДОД ДДЮТ, МКУ "АТО Кстовского района", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщает "Т Плюс", в 2017 году особое внимание было уделено подготовке индивидуальных водоподогревателей в части выполнения работ по монтажу систем автоматизации ИТП. Управляющим компаниям Дзержинска были выданы рекомендации о проведении данных работ в многоквартирных домах. Данный вопрос был также вынесен на уровень администрации города, которая приняла решение о включении семи МКД, оборудованных ИТП, в титульный список капитального ремонта жилищного фонда Дзержинска на 2017 год.

"До начала ОЗП осталось меньше месяца, а подготовка некоторых объектов еще не начиналась, в том числе не погашена задолженность за теплоресурсы, а данный факт для некоторых наших потребителей напрямую влияет на подтверждение готовности объекта к ОЗП и получение паспорта готовности. Те организации, учреждения, ТСЖ, которые не провели необходимых мероприятий по подготовке вверенного им теплового оборудования к отопительному сезону, подтверждения готовности к осенне-зимнему периоду со стороны нашей компании не получат. Отсутствие паспорта готовности означает подачу теплоносителя по сетям неподготовленного объекта, что может поставить под угрозу обеспечение теплом всех объектов города, в том числе и учреждений социальной сферы и многоквартирных домов", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.