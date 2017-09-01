Движение трамвая №417 будет изменено 8-11 сентября в связи с ремонтом пр.Молодёжный в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамвая №417 будет изменено 8-11 сентября в связи с ремонтом пр.Молодёжный в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 7 сентября 2017 года.

Согласно информации, с 06:00 8 сентября до 05:00 11 сентября будет изменен путь следования трамваев маршрута №417, следующих от остановки общественного транспорта "Микрорайон Соцгород-1" по улице Строкина до остановки "Улица Строкина", в обратном направлении - по той же схеме с введением остановок по пути следования.

Изменения вводятся в связи с производством работ по реконструкции проспекта Молодежного.

Напомним, масштабная реконструкция пр. Молодежный в Автозаводском районе ведется в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". На 1 августа выполнено 60% работ. Руководитель ГУАД Нижегородской области Евгений Васильев сообщил, что работы планируется закончить до конца ноября.