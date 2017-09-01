Глава Кстовской администрации задержан в Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей

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Следователи СУ СК по Нижегородской области задержали главу Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 7 сентября 2017 года.
По версии следствия, 6 сентября 2017 года в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование в ходе проведения банкротства муниципального предприятия.
"В ходе осмотра места происшествия следователем СК России у главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области обнаружены и изъяты незаконно полученные им денежные средства", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательств совершения указанного преступления.
Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Напомним, в июне 2017 года Земское собрание Кстовского района Нижегородской области согласовало ликвидацию администрации г.Кстово. 23 августа была утверждена структура объединенной администрации.
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