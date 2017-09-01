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Общество

Департамент жилья администрации Нижнего Новгорода планирует завершить подготовку к отопительному сезону к 15 сентября

07 сентября 2017 13:08  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Департамент жилья администрации Нижнего Новгорода планирует завершить подготовку к отопительному сезону к 15 сентября 2017 года. Об этом заявил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры горадминистрации Павел Марков на пресс-конференции 7 сентября.

По его словам, подготовка к отопительному сезону в этом году происходила в более короткий период, чем в 2016 году. "Но на сегодняшний день мы уже выходим на финальную стадию и с 15 сентября планируем начать режим пробных топок. Сейчас из 251 теплоэнергетического объекта осталось подготовить три – один ведомственный и две муниципальные котельные, где завершаются ремонтные работы. Нет никаких сомнений, что к 15 сентября все объекты будут готовы на 100%", - подчеркнул Марков.

Он отметил, что на территории Нижнего Новгорода функционирует около 100 теплоснабжающих организаций. Из них 76 работают на жилфонд и объекты социальной сферы, остальные – на собственные нужды владельцев.

"На сегодняшний день 87% жилфонда уже готово к отопительному сезону, и 80% паспортов готовности передано в жилинспекцию. Но я должен отметить, что, учитывая большое количество ветхих домов, нельзя рассчитывать на 100-процентное оформление паспортов готовности, потому что некоторые дома никогда не будут приведены в соответствующее для этого состояние", - сказал Павел Марков.

Он также напомнил, что отопительный сезон должен начинаться тогда, когда температура воздуха на улице в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Тогда выпускается постановление о начале сезона, и в течение максимум двух недель тепло должно быть пущено во все дома и учреждения.

Присутствующие на пресс-конференции руководители ДУКов Нижегородского, Советского, Канавинского и Московского районов сообщили, что промывка и опрессовка систем отопления прошла почти на всех домах.

Напомним, пробные пуски тепла начнутся в Нижегородской области с 15 сентября.

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