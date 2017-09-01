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Общество

Нижегородская администрация планирует направить 4,1 млн рублей на ремонт проезда у ДЮСШ "Дельфин" в районе пр.Гагарина

07 сентября 2017 13:30  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует направить 4,1 млн рублей на ремонт проезда у ДЮСШ "Дельфин" в районе пр.Гагарина. Об этом сообщил замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 7 сентября.

По его словам, доходную и расходную части городского бюджета планируется увеличить на 146,2 млн рублей - до 29,8 млрд рублей и 32,8 млрд рублей соответственно. Дефицит останется равным 3 млрд рублей.

"38 млн рублей из вышеназванной суммы будет направлено на зарплату сотрудникам учреждений культуры, 10 млн рублей – расходы на питание в школах, 4,5 млн рублей – на оплату исполнительных листов КУГИ (комитет по управлению городским имуществом. – прим. НИА "Нижний Новгород)", - рассказал замдиректора департамента.

Владимир Лакасев также отметил, что 4,1 млн рублей планируется направить на ремонт проезда у здания бассейна "Дельфин" в районе пр.Гагарина. Члены комиссии вынесли вопрос правок в бюджет на сентябрьское заседание Гордумы.

Напомним, что в июне 2017 года доходная и расходная части бюджета были увеличены на 87,7 млн рублей - до 29,6 млрд рублей и 32,6 млрд рублей соответственно. Дефицит остался равным 3 млрд рублей.

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